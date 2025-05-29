Tüm caddelere konulacak: Trafikte yeni dönem, trafik cezaları dakikalar içinde e-Devlet'e düşecek

Trafik kazalarının en büyük nedenlerinden biri olan hız ihlaline karşı yeni bir önlem devreye alınıyor. Yapay zeka destekli mobil radar cihazları, başta okul ve hastane önleri olmak üzere kazaların sık yaşandığı noktalara yerleştirilecek. Bu akıllı radarlar yalnızca hız limitini değil, emniyet kemeri kullanımını da denetleyebilecek. Sistemle ilgili bir diğer dikkat çeken detay ise, e-Devlet ayrıntısı oldu. Peki, radar noktaları nerede olacak? İşte detaylar.

1 /7 Her gün bir cana mal olan hız ihlallerine karşı yeni bir teknoloji devreye giriyor.

2 /7 Radarsan’ın ürettiği yapay zeka destekli mobil radarlar, kazaların en yoğun yaşandığı noktalara yerleştirilecek.

3 /7 Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılacak düzenlemelere ilişkin CNN Türk’te açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Amacımız ceza kesmek değil, sürücülere ‘Dikkat et, buradayız’ demek” dedi. Peki, yeni radarlar nerede olacak?

4 /7 En fazla ölüm hız ihlalinden TÜİK verilerine göre son 10 yılda ölümlü ve yaralamalı kazaların yüzde 79'unun yerleşim yeri içinde gerçekleştiğini hatırlatan Yerlikaya, şöyle konuştu: En fazla ölüme neden olanlardan ilki hız ihlali. Ardından şerit izleme, geçiş önceliği, arkadan çarpma ve kırmızı ışık ihlali. Bu 5 cezayı masaya yatırdık. 2024'te ölümlü kazalardaki hız ihlalinin toplam kural hataları içindeki oranı yüzde 47,2. 2024'te hız kazalarında her gün 10 kişi öldü. TÜİK verilerine göre; kazaların yüzde 79'u yerleşim yeri, yüzde 21'i yerleşim yeri dışında meydana geliyor.



5 /7 Mobil uygulama ile radar bölgeleri görülecek Yerlikaya, radarla atılacak adımları ve detayları ise şöyle anlattı: Mobil radar cihazı Radarsan tarafından üretildi. Yapay zeka destekli bir cihaz. Radarlar her tarafa konulacak. Bunu hastane önüne, okul önüne koyacağız. En fazla kazanın olduğu yerlere konacak. Vatandaşlarımıza tuzak kurmuyoruz. Aplikasyonla nerede radar olacağını vatandaşlar görecek. Nokta atışı yerini söylemeyeceğiz.









6 /7 Dakikalar içinde e-Devlet'e düşecek Sadece hız değil, emniyet kemeri kontrolü de yapabilecek. Ceza dakikalar içinde e-Devlet'e düşecek.



