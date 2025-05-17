Türk askeri hayat kurtarmak için zorlu paraşüt eğitimi alıyor

Kursiyerlerin meşakkatli bir süreçten geçtiğini ifade eden Binbaşı Ercan, "Her türlü doğa şartlarında, barışta ve savaşta tehdit seviyesi ne olursa olsun kazazede durumuna düşen personeli dost topraklara getirmek üzere eğitiliyorlar. Fiziksel ve psikolojik açıdan zorlu olan bu eğitimi başarıyla bitirenler, kendilerini bekleyen en zor görevlerin dahi üstesinden gelecek şekilde harbe hazır olarak kıtalarındaki yeni görev yerlerine katılıyorlar." dedi.