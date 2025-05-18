Türkiye’de bir ilk: Sualtı kurtarma köpeği Zeyna göreve hazır

SKUT Başkanı Mustafa Bilyaz, sualtı köpeği projesinin Türkiye'de bir ilk olduğuna dikkat çekerek, "Biz Suda Arama Kurtarma Derneği'yiz. Bu alanda çalışan köpeklerin yok denecek kadar az olduğunu fark ettik. Zeyna'yı bu amaçla eğitmeye başladık. Bugünkü eğitim çalışmasında da köpeğimizin su üstündeki başarısı bizi gururlandırdı" ifadelerini kullandı.

Derneğin kentsel arama kurtarma, doğa aramaları ve afet sonrası destek çalışmaları da yürüttüğünü hatırlatan Bilyaz, "Kahramanmaraş depreminde 24 gün boyunca sahadaydık. Şimdi köpekli arama kurtarma gibi alanları da bünyemize dahil ettik" dedi.