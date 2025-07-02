Bursa'da bir gün arayla meydana gelen üç ayrı deprem, dikkatleri yeniden aktif fay hatlarına çevirdi. Türkiye’nin deprem kuşağında yer alması, her an yeni sarsıntılarla karşılaşma riskini artırıyor. Gemlik’te yaşanan son depremlerin ardından vatandaşlar, “Evimin altından fay hattı geçiyor mu?” sorusunu sormaya başladı. Peki, Türkiye'de hangi bölgeler birinci, ikinci ve üçüncü derece deprem riski taşıyor? İşte il il güncel aktif fay haritası.

1 /7 Ülkemizin farklı bölgelerinde art arda depremler yaşanıyor. Özellikle aktif fay hatlarının geçtiği bölgelerde depremler daha sık görülüyor.

2 /7 Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Evinin altından fay hattı geçip geçmediğini merak eden vatandaşlar, https://tdth.afad.gov.tr/TDTH/main.xhtml adresini tıkladıktan ve e-Devlet girişi yaptıktan sonra Türkiye Deprem Tehlike Haritası İnteraktif Web Uygulaması'na ulaşabiliyor.

3 /7 Diri fay üzerinden bulunan iller, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) üzerinden paylaşılmıştı.

4 /7 İşte, güncel ve aktif fay hattı haritası...

5 /7 Birinci derece riskli bölgeler: İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.



6 /7 İkinci derece riskli bölgeler: Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.