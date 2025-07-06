Türkiye'nin ilk ilçe havaalanı unvanını kazanan Divriği Havaalanı yeniden hayat buluyor

"Küçük uçaklar, jetler, özel uçaklar da iniş yapabilecek"Havaalanının inşasını üstlenen firmanın yetkilisi olan Satılmış Murat Kara, "Bizim buradaki amacımız, bu alanın tekrar canlanmasını sağlamak ve ilçemize, ülkemize katkıda bulunmaktır. Aynı zamanda turizme katkı amacıyla bir uçuş okulu da açmak istiyoruz. Nuri Demirağ, NUD-36 kuyruklu uçağıyla ilk inişini buraya gerçekleştirdi. Bu anlamda, buranın tarihi bir önemi de var. Biz de bunu devam ettireceğiz.