Türkiye'nin yeni diri fay hattı haritası endişeleri büyüttü: Tehlike gerçekten arttı mı?

Tehlike büyümüyor, gerçekçi tanımlama artıyor

Haritadaki fay sayısının 700'e ulaşmasının ardından gözler "Türkiye'de deprem riski daha da mı arttı?" sorusuyla uzmanlara çevrildi. Konuyu sosyal medya hesabı üzerinden değerlendiren Prof. Dr. Osman Bektaş, aktif fay segmenti sayısındaki artışın ülkenin deprem tehlikesinin otomatik olarak yükseldiği anlamını taşımadığını belirtti. Bektaş, yeni fayların ortaya çıkmasını tehlikenin büyümesi olarak değil, deprem kaynaklarının çok daha ayrıntılı ve gerçeğe uygun bir şekilde tanımlanması olarak okunması gerektiğini vurguladı.