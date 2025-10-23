Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
TUSAŞ Şehitleri saldırının yıl dönümünde kabirleri başında anıldı

TUSAŞ Şehitleri saldırının yıl dönümünde kabirleri başında anıldı

15:1023/10/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı şehitleri, birinci yıl dönümünde anılıyor. Terör saldırısında şehit olan makine mühendisi Zahide Güçlü Ekici (36), kalite kontrol görevlisi Cengiz Coşkun (49) ve teknisyen Hasan Hüseyin Canbaz (28) Karşıyaka Mezarlığı'ndaki mezarları başında anıldı. Anma törenine, şehitlerin ailesi ve yakınlarının yanı sıra TUSAŞ personeli katıldı. Törende, şehitler için Kur'an-ı Kerim ve dua okunmasının ardından mezarlarına çiçek bırakıldı.

TUSAŞ, saldırıda yaşamını yitirenler için özel bir video hazırlayarak, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Unutmadık, unutmayacağız! Şehitlerimiz Atakan Şahin Erdoğan, Cengiz Coşkun, Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Murat Arslan’ı, şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle anıyor, özlemle yad ediyoruz.

Unutmadık, unutmayacağız! Şehitlerimiz Atakan Şahin Erdoğan, Cengiz Coşkun, Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Murat Arslan’ı, şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle anıyor, özlemle yad ediyoruz.

Onları, kalplerindeki vatan sevgisi, çalışma azimleri, ülkemiz için ortaya koydukları emek ve gayretleriyle daima hatırlayacak, aziz hatıralarını yaşatmak için daha çok çalışacak, daha çok üreteceğiz.

Şehitlerimizin mekânları cennet, kabirleri nur, ruhları şad olsun.

#TUSAŞ
#şehitler
#yıl dönümü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kamu personel alımları başladı: KPSS'li ve KPSS'siz sözleşmeli, memur, işçi alımı yapan kamu kurum hangileri?