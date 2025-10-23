TUSAŞ Şehitleri saldırının yıl dönümünde kabirleri başında anıldı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı şehitleri, birinci yıl dönümünde anılıyor. Terör saldırısında şehit olan makine mühendisi Zahide Güçlü Ekici (36), kalite kontrol görevlisi Cengiz Coşkun (49) ve teknisyen Hasan Hüseyin Canbaz (28) Karşıyaka Mezarlığı'ndaki mezarları başında anıldı. Anma törenine, şehitlerin ailesi ve yakınlarının yanı sıra TUSAŞ personeli katıldı. Törende, şehitler için Kur'an-ı Kerim ve dua okunmasının ardından mezarlarına çiçek bırakıldı.
TUSAŞ, saldırıda yaşamını yitirenler için özel bir video hazırlayarak, sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Unutmadık, unutmayacağız! Şehitlerimiz Atakan Şahin Erdoğan, Cengiz Coşkun, Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Murat Arslan’ı, şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle anıyor, özlemle yad ediyoruz.
Onları, kalplerindeki vatan sevgisi, çalışma azimleri, ülkemiz için ortaya koydukları emek ve gayretleriyle daima hatırlayacak, aziz hatıralarını yaşatmak için daha çok çalışacak, daha çok üreteceğiz.
Şehitlerimizin mekânları cennet, kabirleri nur, ruhları şad olsun.