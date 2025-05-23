Tuzla'daki öğrenci yurdunda yangın paniği

Tuzla'daki yangın, saat 03.00 sıralarında Yayla Mahallesi Hatboyu Caddesi'nde bulunan 5 katlı Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait Piri Reis Öğrenci Yurdu'nun giriş katındaki elektrik odasında, henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.