“Devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenen Üç Deniz Girişimi (ÜDG) 10'uncu Zirvesi'ne 2Stratejik Ortak' statüsüyle katılmak üzere başkent Varşova'dayız. Varşova Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek Büyükelçimiz Sn. Rauf Alp Denktaş'tan yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi aldık” ifadelerini kullandı.