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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan Polonya ziyareti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan Polonya ziyareti

15:2429/04/2025, Salı
DHA
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<p>Üç Deniz Girişimi Zirvesi'ne katılmak üzere Polonya'nın başkenti Varşova'ya giden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,&nbsp;sosyal medya hesabından&nbsp;ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu. </p>
Üç Deniz Girişimi Zirvesi'ne katılmak üzere Polonya'nın başkenti Varşova'ya giden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Üç Deniz Girişimi Zirvesi'ne katılmak üzere Polonya'nın başkenti Varşova'ya gitti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Polonya ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

“Devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenen Üç Deniz Girişimi (ÜDG) 10'uncu Zirvesi'ne 2Stratejik Ortak' statüsüyle katılmak üzere başkent Varşova'dayız. Varşova Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek Büyükelçimiz Sn. Rauf Alp Denktaş'tan yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi aldık” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Üç Deniz Girişimi (ÜDG) Zirvesi öncesi Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya geldi.

#Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir uraloğlu
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