UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri Türkiye Listesi'nde yer alıyor: Yetiştirecek çırak bulamıyor

'DERİ KOKUSUYLA BÜYÜDÜM'





Körüklü çizme zanaatının unutulmaya yüz tuttuğunu belirten Mustafa Karpuzcu, mesleği öğretecek çırak bulmakta zorluk çektiğini söyledi. Gençlerin artık bu tür el emeği ve göz nuru gerektiren mesleklere olan ilgisini yitirdiklerine dikkati çeken Karpuzcu, "Deri kokusu içerisinde büyüdüm. Çocukken başladığım mesleğime 64 yaşımda hala çok aşığım. Ancak benden sonra Kuşadası'nda bu çizmeleri yapan kalmayacak. Çünkü zanaatımı kimse öğrenmek istemiyor. Böyle giderse bu meslek de yakın zamanda tarihe karışacak" diye konuştu.