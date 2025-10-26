USOM incelerken veri sildiler

Yeni Şafak Gazetesi'nin 26 Ekim 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 26 Ekim 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
500 bin sosyal konuta tam destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 81 ilde 500 bin konut seferberliğine sektör temsilcilerinden tam destek geldi. KONUTDER Başkanı Ziya Yılmaz: Kiralık konut arzını artırarak piyasalarda dengeleyici bir etki oluşturacak. GYODER Başkanı Neşecan Çekici: Özel sektör de işin içine girebilir. AYİDER Başkanı Hakan Şişik: Piyasaya pozitif etki sağlayacak. TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan: Alt gelir grubunun konuta ulaşması kolaylaşacak.
USOM incelerken İBB'de veri sildiler
Yeni Şafak, İBB’nin “İstanbul Senin” uygulaması üzerinden milyonlarca İstanbullunun kişisel verilerinin nasıl yurt dışına çıkardığını tespit eden USOM raporuna ulaştı. Rapora göre uygulamayı geliştiren şirket, USOM uzmanları veri merkezinde inceleme yaparken bile kayıtları silmeye kalktı.
Fırtına'dan gözdağı
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Eyüpspor'u net bir skorla mağlup eden Trabzonspor üst üste 4. maçını da kazandı. Augusto ve Oluai ile sonuca giden bordo-mavili takım, gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçı öncesi rakibine gözdağı verdi.