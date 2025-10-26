USOM incelerken veri sildiler

Fırtına'dan gözdağı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Eyüpspor'u net bir skorla mağlup eden Trabzonspor üst üste 4. maçını da kazandı. Augusto ve Oluai ile sonuca giden bordo-mavili takım, gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçı öncesi rakibine gözdağı verdi.