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Yağışlı hava hafta sonu da sürecek mi?

Yağışlı hava hafta sonu da sürecek mi?

Halil Akkoç
Halil Akkoç
08:574/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bartın, Ordu, Erzurum, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki yağışlı hava hafta sonu da sürecek mi?

Bugün hava nasıl olacak?


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bartın, Ordu, Erzurum, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.


Rüzgar genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

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İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 15 derece

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13 derece

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, güney ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece

Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece


Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece


Konya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13 derece 

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 12 derece


Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 14 derece

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışı yağmur ve kar yağışlı 12 derece


Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece

5 Nisan Cumartesi hava durumu tahmin haritası

6 Nisan Pazar hava durumu tahmin haritası

#Hava durumu
#Meteoroloji
#İstanbul
#Ankara

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