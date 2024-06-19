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Yangının hasarı gün ışığında belli oldu: Tuzla'da yanan fabrika havadan görüntülendi

12:46 - 19/06/2024 Çarşamba
DHA
<p>Yangının ardından fabrika havadan görüntülendi.</p>
Yangının ardından fabrika havadan görüntülendi.

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde, otomobil yedek parçası üreten fabrikada çıkan yangın yaklaşık 7 saat süren çalışmaların ardından söndürüldü.

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Yangın, dün saat 12.45 sıralarında İstanbul Deri Organize Sanayi bölgesi içerisinde yer alan otomobil yedek parçası üreten fabrikada çıktı. 

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Fabrikada başlayan yangın hızla büyürken olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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Yangın sırasında fabrikada patlamalar yaşanırken ekipler, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

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Alevler fabrikanın yakınındaki Kocaeli'nin Çayırova ilçesine bağlı mesire alanına sıçradı. Ağaçlık alandaki yangın, ekipler tarafından söndürüldü.

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Ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından yangın yaklaşık 7 saat sonra kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken fabrika drone ile havadan görüntülendi.

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Görüntülerde, fabrikanın küle döndüğü, iş makinalarının ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü görülüyor.

#Tuzla
#Yangın
#Fabrika
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