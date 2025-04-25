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Yatağan'daki Girme Barajı tamamlandı

Yatağan'daki Girme Barajı tamamlandı

10:5625/04/2025, Cuma
IHA
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Yatağan ilçesi sınırlarında sulama amaçlı yapımı başlanan Girme Barajı inşaatının tamamlandığı açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Yatağan ilçesi sınırlarında sulama amaçlı yapımı başlanan Girme Barajı inşaatının tamamlandığı açıkladı. Temelden 71 buçuk metre yüksekliğe sahip Yatağan Girme Barajı ve sulama inşaatının Haziran ayı içerisinde su tutması hedefleniyor.


Yatağan ilçesinde yer alan Girme Deresi üzerine inşa edilen barajın gövdesi için 700 bin metreküp gövde dolgusu yapıldı. Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde projelendirilen Girme Barajı'nda 12 milyon metreküp su depolanacak olup, ülke ekonomisine yıllık 323 milyon lira katkı sağlayacak.


Girme Barajı ile Sulama projesi çalışmalarının baraj ile birlikte eş zamanlı olarak yürütüldüğü açıklanırken, sulama şebekesi için gerekli olan 65 bin metre uzunluğundaki sulama borusunun montaj çalışmaları tamamlandı. Girme Ovasında bulunan 21 bin 510 dekar araziye can suyu olacak.


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