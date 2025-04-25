Yatağan'daki Girme Barajı tamamlandı

Girme Barajı ile Sulama projesi çalışmalarının baraj ile birlikte eş zamanlı olarak yürütüldüğü açıklanırken, sulama şebekesi için gerekli olan 65 bin metre uzunluğundaki sulama borusunun montaj çalışmaları tamamlandı. Girme Ovasında bulunan 21 bin 510 dekar araziye can suyu olacak.



