Yaz aylarında binlerce kişiyi ağırlıyor: Tarihi mahalle kışın 3 haneye emanet

"Köyün sakini olmasa da yoldan gelenlerle namaz kılabiliyoruz"





Demir, daha önce Kocaeli'de yaşadığını, buraya tayin olduğunda bir süre mahallenin sakinliğine adapte olmaya çalıştığını dile getirdi.





Kış aylarını daha verimli geçirmek için zamanla çeşitli uğraşlar bulduğunu anlatan Demir, "Sakin bir köy. Tabiatla baş başayız. Günümü verimli geçirebilmek için kitap okurum, eşimle arada Kocaeli'ne gideriz. Burası yazın çok hareketli oluyor. Litvanya, Almanya ve İspanya'dan turistlerimiz gelir. Kışın da böyle uzlet halinde, tabiatla iç içe sakin bir hayatımız olur. Kamu hizmeti gibi düşünüyorum. Caminin avlusunu temizliyorum, gül dikiyorum." diye konuştu.