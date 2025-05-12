Sağanak ve gök gürültülü yağışlar geliyor





MGM’nin yayımladığı yeni haritaya göre, ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde etkili olacak.