Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelini etkisi altına alacak kuvvetli yağışlar ve fırtına için vatandaşları uyardı. MGM, güncel hava durumu haritasını yayımlayarak, özellikle Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kayseri, Sivas, Bingöl ve Muş çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiğini duyurdu. Peki hangi bölgeler risk altında, yağışlı iller nereler? İşte detaylar..
Sağanak ve gök gürültülü yağışlar geliyor
MGM’nin yayımladığı yeni haritaya göre, ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde etkili olacak.
Özellikle Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kayseri, Sivas, Bingöl ve Muş çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor. Vatandaşların sel, su baskını ve ani taşkınlara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Pus ve sis etkili olacak
Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de pus ve yer yer sis etkili olacak. Görüş mesafesinin düşebileceği bu bölgelerde sürücülerin dikkatli olması gerektiği vurgulandı.
Rüzgar hızını artıracak
Meteoroloji, Doğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden esmesi beklenen rüzgarın saatte 30-50 km hıza ulaşacağını bildirdi. Rüzgar nedeniyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.
Denizlerde durum nasıl olacak?
Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan esen rüzgarın kuvvetli olacağı, dalga boyunun yer yer 2,5 metreye ulaşabileceği belirtildi. Akdeniz’de ise batı ve güneybatı yönlerinden esen rüzgarın akşam saatlerinde hız kazanacağı ve dalga boyunun 2,5 metreyi bulabileceği ifade edildi.
Meteorolojiden peş peşe uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayımladığı yeni hava durumu haritasıyla birlikte özellikle Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kayseri, Sivas, Bingöl ve Muş çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Doğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden esecek kuvvetli rüzgarın, hayatı olumsuz etkileyebileceği bildirildi. Vatandaşların tedbir alması, yetkililerin uyarılarını takip etmesi istendi.
İşte 81 il için 7 günlük güncel hava durumu raporu...