Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yeni harita yayımlandı: Hangi bölgeler etkilenecek? Meteoroloji uyarılarını peş peşe sıraladı

Yeni harita yayımlandı: Hangi bölgeler etkilenecek? Meteoroloji uyarılarını peş peşe sıraladı

12:3212/05/2025, Pazartesi
G: 12/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelini etkisi altına alacak kuvvetli yağışlar ve fırtına için vatandaşları uyardı. MGM, güncel hava durumu haritasını yayımlayarak, özellikle Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kayseri, Sivas, Bingöl ve Muş çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiğini duyurdu. Peki hangi bölgeler risk altında, yağışlı iller nereler? İşte detaylar..

Sağanak ve gök gürültülü yağışlar geliyor


MGM’nin yayımladığı yeni haritaya göre, ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde etkili olacak.

Özellikle Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kayseri, Sivas, Bingöl ve Muş çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor. Vatandaşların sel, su baskını ve ani taşkınlara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Pus ve sis etkili olacak


Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de pus ve yer yer sis etkili olacak. Görüş mesafesinin düşebileceği bu bölgelerde sürücülerin dikkatli olması gerektiği vurgulandı.


Rüzgar hızını artıracak


Meteoroloji, Doğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden esmesi beklenen rüzgarın saatte 30-50 km hıza ulaşacağını bildirdi. Rüzgar nedeniyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.


Denizlerde durum nasıl olacak?


Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan esen rüzgarın kuvvetli olacağı, dalga boyunun yer yer 2,5 metreye ulaşabileceği belirtildi. Akdeniz’de ise batı ve güneybatı yönlerinden esen rüzgarın akşam saatlerinde hız kazanacağı ve dalga boyunun 2,5 metreyi bulabileceği ifade edildi.


Meteorolojiden peş peşe uyarı


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayımladığı yeni hava durumu haritasıyla birlikte özellikle Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kayseri, Sivas, Bingöl ve Muş çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Doğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden esecek kuvvetli rüzgarın, hayatı olumsuz etkileyebileceği bildirildi. Vatandaşların tedbir alması, yetkililerin uyarılarını takip etmesi istendi.

İşte 81 il için 7 günlük güncel hava durumu raporu...

#Harita
#meteoroloji
#hava durumu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Çiçek ve süt dolunayı nedir? 12 Mayıs'ta Türkiye'de ne zaman, izlenecek mi?