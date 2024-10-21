'Yenidoğan çetesi'nin ölümüne sebep olduğu bebeklerin babaları yaşadıklarını anlattı: Bebeğimin rahatsızlığı ile alakalı herhangi bir tanı konulmamıştı

Burada 4 saat bekletildikten sonra "Yoğun bakımlarımız dolu" denilerek, Esenler'deki Özel Güney Hastanesine yönlendirildiklerini belirten M.H.K, şunları kaydetti:





"Esenler Güney Hastanesi kendi kullanımlarında olan özel ambulanslarını gönderdi ve eşimi alarak yola çıktılar. Hastaneye girdiğimde beni veznede çalışan, adını bilmediğim bayan personeller karşıladı ve 'Z.K'nin yakını siz misiniz?' diye sordular. Eşimin, ambulansla hastaneye gelir gelmez hayati tehlikesinin olduğunu ve acil doğuma aldıklarını söyleyerek, benden 8 bin TL istediler. Eşimin durumunu merak ederken, benden ilk olarak para ödememi istediler. Ben de yanımda bulunan banka kartı ve kredi kartı ile hemen ödeme yapmak istedim, banka kartım ile 8 bin TL'yi ödemek istediğimde, 4 bin TL'nin nakit, 4 bin TL'nin banka kartı ile ödenmesini istediler. Akabinde istedikleri paranın nakit olan 4 bin TL'lik kısmını yakınlarda bulunan bir ATM'den çekerek veznede bulunan personele elden teslim ettim. Bana para karşılığında herhangi bir makbuz ya da işlem yapıldığına dair bir belge verilmedi."