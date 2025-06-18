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Yer Adana: Sıcaklığa karşı ilginç çözüm, 87 model aracı gören şoke oluyor

Yer Adana: Sıcaklığa karşı ilginç çözüm, 87 model aracı gören şoke oluyor

10:5018/06/2025, Çarşamba
IHA
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Adana’da kavurucu sıcaklara dayanamayan bir sürücü, 87 model otomobiline ilginç bir çözüm buldu. Serinlemeye çalışan sürücünün yöntemi görenleri hem şaşırttı hem gülümsetti. Gören bir daha bakıyor.

Adana'nın Feke ilçesinde yaşayan Ramazan İmir, yazın gelmesiyle birlikte klimasız otomobilinde sıcaktan bunalınca kurduğu sistemle ilginç bir serinleme yöntemi buldu.

İmir aracın aküsüne bağladığı inverter güçlendirici ile aracın camına vantilatör taktı.

"5 bin TL masraf yaptım"

Bu sayede bir nebze de olsa serinleyen İmir, masrafının 5 bin TL olduğunu söyledi.

Kendi çözümünü üreten Ramazan İmir, "Kozan'da yaşıyorum. 87 model Doğan marka otomobil aldım. Klimalı araçlar çok pahalı, borçlanmak istemedim. Bu araçta iç sıcaklık 70 dereceye kadar çıkıyor, ter içinde kalıyorum. Alışveriş mağazasından 12 voltluk inverter aldım, elektriği dönüştürdüm. Vantilatör kurdum, gerçekten işe yarıyor. Sadece 5 bin TL masraf yaptım" dedi.

Çok memnun olduğunu belirten İmir, bu yöntemle Adana'nın sıcak iklimine karşı kendi imkanlarıyla çözüm ürettiğini de sözlerine ekledi.

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