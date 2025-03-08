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Yer altından çıkan gaz 6 gündür yanıyor: AFAD harekete geçti

Yer altından çıkan gaz 6 gündür yanıyor: AFAD harekete geçti

10:068/03/2025, Cumartesi
G: 8/03/2025, Cumartesi
IHA
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<p>Dumlupınar Mahallesi D-100 Karayolu yan yol üzerinde 2 Mart Pazar günü yapılan metro projesi sondaj çalışması sırasında, yerin 45 metre derinliğinde gaz açığa çıktı.&nbsp;</p>
Dumlupınar Mahallesi D-100 Karayolu yan yol üzerinde 2 Mart Pazar günü yapılan metro projesi sondaj çalışması sırasında, yerin 45 metre derinliğinde gaz açığa çıktı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sondaj çalışması sırasında açığa çıkan gaz 6. gün de yanmaya devam ediyor.

Gazı fark eden firma çalışanları; AFAD, itfaiye ve gaz dağıtım firması yetkililerine haber verdi.

Numune alan ekipler, kontrolsüz yayılıp herhangi bir patlamaya neden olmaması için de gazı tutuşturdu.

Gaz, 6 gündür yanmaya devam ediyor.

#Kocaeli
#Gaz
#Yangın

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