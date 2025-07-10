Yine bir CHP'li belediye skandalı: Erzin'de fabrika atıklarının döküldüğü dereden su içen 64 keçi öldü

Fabrikaların atık sularını dereye bıraktığını söyleyen Hasan Öz, "Dereden geldik, sudan bu tarafa hayvanları sürdük. Yaylıma geçelim derken hepsi zehirlendi. Bizim çocuklarımız var, ekmek parası kazanmamız lazım. Fabrikaların suyunu açık alana bırakıyorlar, yaydığımız hayvanlarımız öldü. 64 tane keçim telef oldu" dedi.







