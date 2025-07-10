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Yine bir CHP'li belediye skandalı: Erzin'de fabrika atıklarının döküldüğü dereden su içen 64 keçi öldü

Yine bir CHP'li belediye skandalı: Erzin'de fabrika atıklarının döküldüğü dereden su içen 64 keçi öldü

10:1710/07/2025, Perşembe
IHA
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Hatay Erzin'de hayvancılık yapan Hasan Öz, fabrika atık sularının döküldüğünü iddia ettiği dereden su içen 64 küçükbaş hayvanın telef olduğunu söyledi.

Hatay'ın Erzin ilçesi Turunçlu Mahallesi'nde yaşanan olayda, bölgede hayvancılık yapan Hasan Öz'ün sürüsü mahalleden geçerek denize dökülen dereden su içti. Erzin Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaların atık sularının akıtıldığı iddia edilen dereden su içen hayvanlar şişerek rahatsızlandı.

 Kısa sürede 64 keçisi telef olan Öz, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine dereden numune alındığı öğrenildi.


Fabrikaların atık sularını dereye bıraktığını söyleyen Hasan Öz, "Dereden geldik, sudan bu tarafa hayvanları sürdük. Yaylıma geçelim derken hepsi zehirlendi. Bizim çocuklarımız var, ekmek parası kazanmamız lazım. Fabrikaların suyunu açık alana bırakıyorlar, yaydığımız hayvanlarımız öldü. 64 tane keçim telef oldu" dedi.




Öte yandan, yaklaşık bir hafta önce aynı dereden su içtiği iddia edilen Cumali Gök'e ait 40 küçükbaş hayvan daha telef olmuştu.



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