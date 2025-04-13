Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şanlıurfa
Yine sahipsiz köpek faciası: Üniversiteli Sevda yaşamını yitirdi

Yine sahipsiz köpek faciası: Üniversiteli Sevda yaşamını yitirdi

13:4113/04/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber

Şanlıurfa'da, başıboş sokak köpeklerinin saldırısından kaçarken, aniden çıktığı yolda iki aracın çarptığı üniversite öğrencisi Sevda Özkaya yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa-Mardin kara yolu Osman Bey Kampüsü kavşağında meydana geldi.

Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü son sınıf öğrencisi Sevda Özkaya, iki kız arkadaşıyla birlikte ders çıkışı kaldıkları pansiyona gitmek üzere otobüsten indi. Bu sırada üç arkadaş, başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. 

Panikleyen Özkaya, korkuyla yola fırladı. Bu sırada Sevda Özkaya'ya, Kemal A.'nın, kullandığı 06 BR 6210 plakalı otomobil, ardından da plakası öğrenilemeyen başka bir araç çarptı.

Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri Özkaya'yı Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. 

Tedaviye alınan Özkaya, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. 

Yapılan otopsinin ardından Sevda Özkaya'nın cenazesi, Şırnak'ın Silopi ilçesinden gelen yakınlarına teslim edildi. 

Özkaya ailesi, kızlarının ölümüne neden olan olayda ihmali bulunan kişiler hakkında şikayetçi olduklarını belirtti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

#Şanlıurfa
#sahipsiz köpek
#Sevda Özkaya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ALES soruları ve cevapları yayımlandı! ÖSYM ALES/1 soru kitapçığı PDF görüntüleme ekranı...