Yine sahipsiz köpek faciası: Üniversiteli Sevda yaşamını yitirdi

Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü son sınıf öğrencisi Sevda Özkaya, iki kız arkadaşıyla birlikte ders çıkışı kaldıkları pansiyona gitmek üzere otobüsten indi. Bu sırada üç arkadaş, başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.