YKS maratonunda geri sayım başladı: 3 milyondan fazla aday sınava girecek

Başvuranlardan 1 milyon 98 bin 928'i lise son sınıfta bulunuyor. Lise mezunu olup bir yükseköğretim programına yerleşmemiş aday sayısı 1 milyon 215 bin 934, bir yükseköğretim programına yerleşmiş kayıtlı aday sayısı 333 bin 812, bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında beklemeli olan aday sayısı 12 bin 859, bir yükseköğretim programına yerleşmiş fakat kayıt olmayan aday sayısı 60 bin 359, bir yükseköğretim programından mezun olan aday sayısı 316 bin 502, yükseköğretim kurumundan kaydı silinen ve sınava başvuran aday sayısı ise 82 bin 484 oldu.