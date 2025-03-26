YKS'de zirveye çıkmak için altın kurallar: Uzman isim tek tek açıkladı

YKS'de zaman yönetimi şart





Sınavın süreli olması ve her bir testin uzunluğu ile soru sayısı göz önünde bulundurulduğunda özellikle zamanı yönetme konusunda öğrencilerin sorun yaşadığını ifade eden Gizem Açıkgöz, soruları hızla ve doğru bir şekilde çözebilmeleri için her adayın zaman yönetimi konusunda kendine göre bir strateji geliştirmesi gerektiğini belirtti.