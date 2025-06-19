YKS'ye girecek adaylar dikkat: Üniversite sınavından önce uzman isimden "anahtar" niteliğinde öneriler

Üniversiteye girişte en kritik adım olan YKS öncesi geri sayım başladı. 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek sınava günler kala, uzmanlar uyarıyor: Sınavdan bir gün önce yoğun ders çalışmak başarıyı artırmak yerine azaltabilir. Psikolojik Danışman Aslı Orman, “Son günü bedeni ve zihni dinlendirmeye ayırmak başarıyı doğrudan etkiliyor” diyerek öğrencilere açık havada yürüyüş, müzik dinleme ve dijital ekranlardan uzak kalma gibi önerilerde bulundu. Peki sınav öncesi ne yapmalı, nelere dikkat edilmeli? İşte uzman önerileri.
2,5 milyondan fazla adayın katılacağı YKS öncesinde, uzmanlardan hayati uyarılar geldi. Sınavda sadece bilgi değil, zamanı doğru kullanmak, kodlama hatalarından kaçınmak ve sınav stratejisine sadık kalmak da büyük önem taşıyor. PDR Müdürü Aslı Orman, “Kendinizi en iyi hissettiğiniz testten başlamak moral sağlar ama alıştığınız sırayı değiştirmeyin” diyerek adaylara sınav gününe özel kritik tavsiyeler verdi.
YKS sınavına girecek adaylar dikkat
Üniversite hayali kuran milyonlarca gencin beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), bu hafta sonu 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak. Üç oturumdan oluşan sınava bu yıl toplam 2 milyon 560 bin 640 aday başvurdu. Sınav öncesi son günlerde heyecan dorukta. Uzmanlar ise adaylara önemli uyarılarda bulunuyor.
PDR Müdürü Aslı Orman, sınavdan bir gün önce izlenecek yolun sınav performansı üzerinde doğrudan etkili olduğunu belirterek şu uyarıda bulundu:
"Araştırmalar gösteriyor ki sınavdan bir gün önce yoğun bir şekilde ders çalışmak ya da yeni konulara yönelmek faydadan çok zarar getiriyor. Öğrenciler, sınav öncesindeki günü zihinlerini rahatlatacak ve bedenlerini dinlendirecek aktivitelerle geçirmeli. Açık havada yürüyüş, sevdikleriyle sohbet, müzik gibi aktiviteler psikolojik olarak daha güçlü hissetmelerini sağlar. Ağır sporlardan uzak durulmalı, mideyi yoracak yiyeceklerden kaçınılmalı. Uyuyamasanız bile en geç 22.00’de yatağa girilmeli ve ekran kullanımından uzak durulmalı."
Sınav sabahı planlı olun, sürprizden kaçının
Orman, sınav sabahı uygulanacak stratejinin yıl boyunca edinilen alışkanlıklarla uyumlu olması gerektiğine dikkat çekiyor.
“Her öğrencinin güçlü olduğu ders farklıdır. Bu nedenle sınav stratejisi kişiye özel olmalı. Deneme sınavlarında oturttuğunuz yöntemi değiştirmeyin. Sınav anında yapılan ani değişiklikler, panik ve zaman kaybına neden olabilir.”
Zamanı doğru kullanmak puanı etkiler
Orman, öğrencilerin hedeflediği puan türüne göre sınav süresini verimli yönetmesi gerektiğini vurgulayarak şu bilgileri paylaştı:
“TYT oturumunda adayların 120 soruyu 165 dakikada yanıtlaması gerekiyor. AYT’de ise 160 soru için 180 dakika veriliyor. Sayısal puan hedefleyen adaylar matematik ve fen testlerine, eşit ağırlıkçılar matematik ile edebiyat-sosyal testlerine, sözelciler ise edebiyat ve sosyal-2 testlerine ağırlık vermeli.”
Sınavın ilk dakikaları moral için kritik olabilir
Adayların, sınavın ilk dakikalarında kendini güçlü hissettiği testten başlamasının moral avantajı sağlayabileceğini belirten Orman, şöyle devam etti:
“Denemelerdeki net sayılar ve zaman dağılımı referans alınarak sınav sırasında hangi testten başlanacağı belirlenmeli. İlk testte başarı hissi, öğrencinin sınav temposunu olumlu etkiler. Ancak alışılmış çözüm sırasını bozmak önerilmez. Zor soruyla inatlaşmak yerine atlamak, zaman kaybını önler. Kararsız kalınan sorularda genellikle ilk düşünülen cevabın doğru olma ihtimali daha yüksektir. Ancak hiçbir fikrin olmadığı sorularda rastgele işaretleme yapmak yerine boş bırakmak, 4 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü sistemde daha mantıklıdır."
Sınav teknikleri: Kodlama ve dikkat büyük fark yaratabilir
Sınavdaki başarının yalnızca bilgiyle değil, dikkat ve teknik doğrulukla da şekillendiğini hatırlatan Orman, öğrencilerin şu konulara özellikle dikkat etmesi gerektiğini söyledi:
Kodlama Hataları: “Cevapları optik forma geçirirken her 10-15 soruda bir kontrol edin.”
Boş Sorular: “Sınavın sonuna yaklaştığınızda işaretlenmemiş soruları mutlaka gözden geçirin.”
Kimlik ve Kitapçık Bilgisi: “T.C. kimlik numaranız ve kitapçık türünüzü doğru kodladığınızdan emin olun.”
Zaman Yönetimi: “Sürenin sonunda eksik kalan testlere kısaca göz atın.”
Geri Dönüş: “Sınavın son 10 dakikasını, daha önce atladığınız veya şüpheli bulduğunuz soruları yeniden incelemek için kullanın.”