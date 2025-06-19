YKS'ye girecek adaylar dikkat: Üniversite sınavından önce uzman isimden "anahtar" niteliğinde öneriler

YKS sınavına girecek adaylar dikkat





Üniversite hayali kuran milyonlarca gencin beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), bu hafta sonu 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak. Üç oturumdan oluşan sınava bu yıl toplam 2 milyon 560 bin 640 aday başvurdu. Sınav öncesi son günlerde heyecan dorukta. Uzmanlar ise adaylara önemli uyarılarda bulunuyor.

PDR Müdürü Aslı Orman, sınavdan bir gün önce izlenecek yolun sınav performansı üzerinde doğrudan etkili olduğunu belirterek şu uyarıda bulundu: