YKS'ye girecekler için stratejiler: Turlama kodlama ve kalem kullanımı

"Motivasyonunuzu koruyun"





Sınavın son günlerinde öğrencilerin motivasyonlarını yüksek tutması gerektiğini söyleyen Sarar, "Her yıl sınavlarla ilgili çeşitli spekülasyonlar ortaya atılır, ancak bu tür düşüncelere kapılmamak gerekir. Sınavın ne kadar zor veya kolay olacağını önceden kestirmek mümkün değildir. Unutmayın ki, eğer sınav zor ise bu durum tüm adaylar için geçerlidir ve eğer sınav kolay ise yine aynı şekilde herkes için kolaydır. Dolayısıyla, bu tür tahminlerin sizi etkilemesine izin vermeyin ve motivasyonunuzu koruyun" dedi.