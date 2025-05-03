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Sarıyer'de yol çöktü, dev çukur oluştu: Her gün binlerce kişinin geçtiği cadde trafiğe kapatıldı

Sarıyer'de yol çöktü, dev çukur oluştu: Her gün binlerce kişinin geçtiği cadde trafiğe kapatıldı

09:413/05/2025, Cumartesi
G: 3/05/2025, Cumartesi
AA
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İstanbul Sarıyer'de gece saatlerinde uzun süredir devam eden inşaat çalışması alanının istinat duvarı çökünce yolda da çökme meydana geldi. Çökmenin ardından 100 metre ileride doğalgaz sıkışması sonucu küçük çaplı patlama oldu. Eski Büyükdere Caddesi trafiğe kapatılırken, çökmenin yaşandığı yol havadan görüntülendi.

Olay, gece saatlerinde Sarıyer Maslak Eski Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, temeli atıldıktan sonra uzun süredir bir çalışma gerçekleştirilmeyen inşaat alanında istinat duvarı çöktü. 

Ardından istinat duvarıyla birlikte yol da çökerken, olay yerine polis, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Çökmenin yaşandığı alandan 100 metre ileride ise doğalgaz sıkışması sonucu küçük çaplı patlama meydana gelirken İGDAŞ ekipleri doğalgazı kesti.

Ekipler tarafından çökme meydana gelen yol trafiğe kapatıldı. 

Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Doğalgaz patlamasının yaşandığı alanda ekipler tarafından hasar tespit çalışmaları yürütüldü. 

Trafiğe kapatılan ve çevresinde güvenlik önlemi alınan bölgede ekiplerin tedbir amaçlı bekleyişi sürüyor. 

Öte yandan, çökmenin meydana geldiği yol havadan görüntülendi.

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