Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Yolu kapattı tepki çekti: Esnaftan lüks aracın sahibine 3 dilde yazılı notlarla 'Ben eşeğim' tepkisi

Yolu kapattı tepki çekti: Esnaftan lüks aracın sahibine 3 dilde yazılı notlarla 'Ben eşeğim' tepkisi

12:4429/05/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber

İstanbul Şişli'de bir sürücü yaklaşık 2 milyon lira değerindeki aracını, tek gidiş tek geliş olan yola bırakıp gitti. Sürücü 48 saat boyunca aracının yanına gelmedi. Bu duruma sinirlenen çevredeki esnaf ise aracın üstüne Türkçe, İngilizce ve Rusça 'Ben eşeğim' yazılı kağıtlar yapıştırdı.

Olay, 27 Mayıs Salı günü öğle saatlerinde Merkez Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre bir sürücü yaklaşık 2 milyon lira değerindeki aracını tek gidiş tek geliş olan yola bıraktı. Ancak sürücü 48 saat boyunca aracının yanına gelmedi.

Bu duruma tepki gösteren çevre esnafı ise Türkçe, İngilizce ve Rusça 'Ben eşeğim' yazılı kâğıtları aracın birçok yerine yapıştırdı.

Bir süre sonra aracının başına gelen sürücünün daha sonra olay yerinden ayrıldığı öğrenildi. 

#İstanbul
#Şişli
#Eşek
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ BAŞVURU E DEVLET 2025: TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları açıklandı mı, ne zaman?