Yüksek döviz ticaretinden ne kadar vergi alınıyor
Israrla göz yumulan vergisiz dolar düzeni, ekonomi yönetiminin faizi ve enflasyonu aşağı çekmesini zorlaştırıyor. “Dolar yükselecek” bahanesiyle faiz indirmeyen Merkez Bankası; Türkiye’nin yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve büyüme potansiyelini baltalıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yüksek miktarda döviz al-sat işlemlerinden ne kadar vergi aldığı merak ediliyor. Çünkü dolar alıp-satarak yüksek gelir elde eden spekülatörler, “ticari kazanç vergisi” ödemedikleri için piyasayla oynamaya devam ediyor.
2026 için iddialıyız
TFF ile THY, milli takımlar ana sponsorluk sözleşmesini 3 yıllığına uzattı. İmza töreninde konuşan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılmak için iddialı olduklarını belirterek, “Bunu yapmak için her şeye sahibiz” dedi.