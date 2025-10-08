Yüksek döviz ticaretinden ne kadar vergi alınıyor

Israrla göz yumulan vergisiz dolar düzeni, ekonomi yönetiminin faizi ve enflasyonu aşağı çekmesini zorlaştırıyor. “Dolar yükselecek” bahanesiyle faiz indirmeyen Merkez Bankası; Türkiye’nin yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve büyüme potansiyelini baltalıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yüksek miktarda döviz al-sat işlemlerinden ne kadar vergi aldığı merak ediliyor. Çünkü dolar alıp-satarak yüksek gelir elde eden spekülatörler, “ticari kazanç vergisi” ödemedikleri için piyasayla oynamaya devam ediyor.



