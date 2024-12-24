Yüksek faiz çıkmazına son

Yüksek faiz politikasıyla ekonomiyi soğutma çalışmalarına rağmen Mayıs 2024’te yüzde 75,45 ile zirveyi gören enflasyon son 6 ayda 28,4 puan gerileyerek Kasım 2024’te yüzde 47’ye düşse de Haziran 2023’teki yüzde 38 seviyesinin hâlâ çok üzerinde bulunuyor. Fiyatlama davranışları enflasyonla mücadelenin yeterli olmadığını gösterirken, “Yüksek faizle buraya kadar” dedirtiyor. Yatırımlarını erteleyen ve istihdamını korumakta zorlanan iş dünyası, Merkez Bankası’nın perşembe günü yapacağı toplantıda yüksek faiz çıkmazına son vermesini bekliyor.