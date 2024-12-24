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Yeni Şafak Gazetesi'nin 24 Aralık 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Yüksek faiz çıkmazına son
Yüksek faiz politikasıyla ekonomiyi soğutma çalışmalarına rağmen Mayıs 2024’te yüzde 75,45 ile zirveyi gören enflasyon son 6 ayda 28,4 puan gerileyerek Kasım 2024’te yüzde 47’ye düşse de Haziran 2023’teki yüzde 38 seviyesinin hâlâ çok üzerinde bulunuyor. Fiyatlama davranışları enflasyonla mücadelenin yeterli olmadığını gösterirken, “Yüksek faizle buraya kadar” dedirtiyor. Yatırımlarını erteleyen ve istihdamını korumakta zorlanan iş dünyası, Merkez Bankası’nın perşembe günü yapacağı toplantıda yüksek faiz çıkmazına son vermesini bekliyor.
Duran topun lideri
Bu sezon Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe’ye 8 puan fark atan Galatasaray, duran toplardan bulduğu gollerle dikkat çekti. Sarı-kırmızılı takım, ligde bulduğu 47 golün 18’ini duran top organizasyonlarıyla attı.