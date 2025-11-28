Zayıflamak için içtiği kahve kalbini durdurdu: Ölümden dönen kadın 'sonu çok kötü' diyerek uyardı

"Kontrollü kullanılması gerekir"

Doç. Dr. Pınar Ayvat ise benzer vakalarla sık karşılaştığını belirterek, şöyle konuştu:

"Çeşitli ilaçlar ve maddeler kullanan gençlerimiz de geliyor, zayıflama ilaçları, çayları ve kahveleri kullanan hanımlarımız da geliyor. Bu maddeler ani kalp durmasına neden oluyor. Kalp fonksiyonlarını yavaşlatıyor. Ritim bozukluğu yapabiliyor bunlar. Pek çok yan etkileri var. Böbrekleri çok etkiliyorlar. Böbrek yetmezliğine sokuyor. Çok daha dikkatli, kontrollü kullanılması gerekiyor. Bunların Sağlık ile Tarım ve Orman bakanlıkları tarafından onaylı olup olmadığı incelenmesi gerekir"