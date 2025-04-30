100 dakikalık geçici ölüm sonrası hayata döndü: Aort diseksiyonu yaşamını değiştirdi

Antalya'da, ani kalp ağrısı sonrası aort diseksiyonu tanısı konan Mustafa Şahin, 100 dakika süren "geçici ölüm" deneyimiyle hayata döndü. 7 saat süren zorlu ameliyat, tıpta nadir gerçekleştirilen 'fil hortumu' tekniğiyle başarıyla tamamlandı.
7 saatlik zorlu ameliyatla sağlığına kavuştu
Antalya'da, ani kalp ve sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Mustafa Şahin (52), aort diseksiyonu tanısıyla 7 saat süren zorlu bir ameliyata alındı. Ameliyat sırasında vücut ısısı 22 dereceye düşürülüp, 100 dakika boyunca 'geçici ölüm' yaşandı. Şahin, hiçbir nörolojik bulgu olmadan sağlığına kavuştu.
Aort diseksiyonu: büyük risk, zorlu müdahale
Mustafa Şahin, Antalya Şehir Hastanesi'ne başvurduğunda yapılan tetkiklerle aort damarındaki yırtılma tespit edildi. Bu tür hastaların yarısının hastaneye yetişmeden yaşamını yitirdiği belirtilirken, erken müdahale büyük önem taşıdı. Şahin'e uygulanan 'fil hortumu' tekniği ile yırtılan aort damarı yapay bir damarla değiştirildi.
100 dakikalık "geçici ölüm" süreci
Aort diseksiyonu ameliyatında, hastanın tüm kan dolaşımı durdurulup beyin beslenmesi sağlanarak vücut soğutuluyor. Mustafa Şahin'in ameliyatı sırasında bu süreç 100 dakika sürdü. Ameliyatı gerçekleştiren ekip, "Ne çektiğimizi bir biz, bir de Allah biliyor" diyerek zorlu süreci tanımladı.
Şahin: "Hayata yeniden başladım"
Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Mustafa Şahin, yaşadıklarını zor hatırladığını belirtti. "Bana ne oldu?" diye soran Şahin, hayata yeniden başlamış olmanın mutluluğunu yaşıyor. Eşi ve çocuklarıyla daha fazla vakit geçirebilmek için ikinci bir şans bulduğunu ifade etti.
Şahin, bu tecrübenin ardından yaşamına farklı bir bakış açısıyla devam etmeye karar verdi. Zorlu süreç boyunca ailesinin ve doktorlarının desteğiyle hayata tutunduğunu vurgulayan Şahin, sağlığına kavuştuğu için minnettarlığını dile getirdi.
Ameliyat sonrası kontrollerine düzenli olarak devam eden Şahin, her geçen gün daha da iyi hissettiğini ve bu ikinci şansı en iyi şekilde değerlendireceğini belirtti.