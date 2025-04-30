100 dakikalık geçici ölüm sonrası hayata döndü: Aort diseksiyonu yaşamını değiştirdi

Şahin: "Hayata yeniden başladım"

Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Mustafa Şahin, yaşadıklarını zor hatırladığını belirtti. "Bana ne oldu?" diye soran Şahin, hayata yeniden başlamış olmanın mutluluğunu yaşıyor. Eşi ve çocuklarıyla daha fazla vakit geçirebilmek için ikinci bir şans bulduğunu ifade etti.