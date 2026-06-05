Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Trafik ekipleri, özellikle bayram tatilleri ve uzun yol seyahatlerinin arttığı dönemlerde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini sıkılaştırdı. Şehirler arası yollarda kurulan yeni nesil sabit radarlar (EDS) ve mobil denetim noktaları, hız ihlallerini anlık olarak tespit ediyor. Peki, radar noktaları nerede yoğunlaşıyor? 2026 yılı radar cezaları ne kadar oldu? İşte yolculuğa çıkmadan önce bilmeniz gereken kritik detaylar.

1 /6 Radar Noktaları Nerede Yoğunlaşıyor? Türkiye genelinde özellikle "kara nokta" olarak tabir edilen ve kaza riskinin yüksek olduğu güzergahlarda sabit radar sistemleri 7/24 aktif çalışıyor.

2 /6 Şehir Giriş ve Çıkışları İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropollerin giriş-çıkış noktalarında EDS ve ortalama hız koridoru uygulamaları kesintisiz devam ediyor.

3 /6 Otoyol Hız Koridorları Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu ve Ankara-Niğde Otoyolu gibi güzergahlarda gişeler arası "Ortalama Hız Tespiti" yapılıyor. Yani sadece radarın önünde yavaşlamak yeterli olmuyor.

4 /6 Mobil Denetim Araçları Sabit radarların yanı sıra, sivil plakalı mobil radar araçları ve dronlar vasıtasıyla özellikle virajlı yollarda ve görüşün kısıtlı olduğu noktalarda denetimler gerçekleştiriliyor.

5 /6 2026 Güncel Hız Sınırları ve Yüzde Payları Hız sınırları, yolun niteliğine ve aracın türüne göre değişiklik göstermektedir. Mevzuata göre hız sınırını %10 oranında aşma toleransı bulunmaktaydı. Ancak Mart 2026 itibarıyla Türkiye'de radar cezalarında uygulanan yüzde 10 hız sınırı toleransı kaldırılmıştır. Yeni düzenlemeyle tolerans yerine şehir içinde 5 km/s, şehirler arası yollarda ise 10 km/s gibi sabit, düşük kilometre aşımları ceza sınırı olarak belirlenmiştir. Küçük hız aşımları bile artık ciddi para cezalarına tabidir.