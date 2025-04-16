Adana yollarında kadın dolmuş şoförü: Görenler dönüp bir daha bakıyor

Fatma Kadıoğlu, şu an Adana'da hizmet verdiğini belirterek şöyle devam etti:





"Dolmuşu denedim ve baktım yapabiliyorum. Çok güzel tepkiler alıyorum. Yolcular genelde daha kibar buluyorlar ve daha sakin kullandığımı söylüyorlar. Aracın içini de süslediğim için daha da ilgi çekiyor. Bu iş çok yorucu sabah 05.30 gibi başlayıp gece 00.00'a kadar devam ediyor. Çocuklarıma zaman ayırıp annelik yapmak istiyorum. Sabah erken başlayıp gece geldiğim için zamanım olmuyor. Bayramda bile çocuklarımı göremedim. Maddi sıkıntılarımız da var. Kızım okulunu bıraktı kardeşine bakmak için."