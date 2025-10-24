Adanalı lezzet ustasından yepyeni bir tarif: 'Adana bombası' kısa sürede beğeni topladı

Kısa sürede şehirde popüler hale gelen tatlı, hem yerli halktan hem de kente gelen turistlerden yoğun ilgi gördü. Sosyal medyada viral olan “Adana bombası”, dışı çıtır, içi dolgun yapısıyla birçok tatlı severin favorisi haline geldi.









TALEPLER PATLADI!









Zeynep Geyik, "Bu tatlı, birçok yerde muska katmer olarak geçer ve kaymaklı yapılır. Biz ise bunu çikolatalı yaptık ve müşterilerimiz çok beğendi. Adını da Adana’ya özgü olsun diye ’Adana bombası’ yaptık. Genç, yaşlı herkes yiyor. 70-80 yaşındaki insanlar bile gelip yiyorlar ve çok beğeniyorlar. Taleplere yetişemiyoruz" dedi.