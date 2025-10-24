Adanalı lezzet ustasından yepyeni bir tarif: 'Adana bombası' kısa sürede beğeni topladı

Adana’da tatlı ustası Zeynep Geyik, klasik muska katmere farklı bir dokunuş yaparak yeni bir lezzet ortaya çıkardı. 2021 yılında geliştirdiği tarife “Adana bombası” adını veren Geyik, kısa sürede büyük beğeni topladı.
Adana’nın ünlü tatlı ustalarından Zeynep Geyik, geleneksel lezzetleri modern dokunuşlarla yeniden yorumluyor. Geyik, 2021 yılında yaptığı bir denemeyle muska katmeri farklı bir şekilde hazırlayarak tatlı dünyasına yepyeni bir tat kazandırdı.
Normalde ince katmer hamuru ve kaymakla yapılan muska katmere farklı malzemeler ekleyen Geyik, bu özel lezzete “Adana bombası” adını verdi. Adanalı tatlıcı, “Klasik lezzetleri yaşatırken yeni tatlar denemeyi seviyorum. Adana bombası da bu heyecanın sonucu” dedi.
Kısa sürede şehirde popüler hale gelen tatlı, hem yerli halktan hem de kente gelen turistlerden yoğun ilgi gördü. Sosyal medyada viral olan “Adana bombası”, dışı çıtır, içi dolgun yapısıyla birçok tatlı severin favorisi haline geldi.
TALEPLER PATLADI!
Zeynep Geyik, "Bu tatlı, birçok yerde muska katmer olarak geçer ve kaymaklı yapılır. Biz ise bunu çikolatalı yaptık ve müşterilerimiz çok beğendi. Adını da Adana’ya özgü olsun diye ’Adana bombası’ yaptık. Genç, yaşlı herkes yiyor. 70-80 yaşındaki insanlar bile gelip yiyorlar ve çok beğeniyorlar. Taleplere yetişemiyoruz" dedi.