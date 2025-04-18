Yönetmen Çağan Irmak, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Adile Naşit'in hayatını, "Adile" filmiyle beyaz perdeye aktaracak. Adile Naşit'i, Berlinale Gümüş Ayı ödüllü oyuncu Meltem Kaptan canlandıracak. Meltem Kaptan kimdir?
Yönetmen Çağan Irmak, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Adile Naşit'in hayatını, "Adile" filmiyle beyaz perdeye aktaracak.
Beşiktaş Kültür Merkezinden (BKM) yapılan açıklamaya göre, tiyatrodan sinemaya, çocuk programlarından hafızalara kazınan karakterlere, geniş bir alanda iz bırakan Naşit'in hayatı sinema filmi olacak.
Senaryosunu Nermin Yıldırım'ın kaleme aldığı film, bir biyografinin ötesinde, sahne tozuna bulanmış bir yaşamın, neşeyle harmanlanmış bir tarihin ve hafızalardaki sıcaklığın filmi olacak.
Adile Naşit'i, Berlinale Gümüş Ayı ödüllü oyuncu Meltem Kaptan canlandıracak.
MELTEM KAPTAN KİMDİR?
Oyunculuğu ve sanat kariyeriyle öne çıkan Meltem Kaptan, 8 Temmuz 1980 tarihinde Almanya'nın Gütersloh kentinde dünyaya geldi. Aslen Rize kökenli bir ailenin çocuğu olan Kaptan, hem Türk hem Alman kültürüyle yoğrulmuş bir ortamda yetişti. Babası yüksek teknisyen, annesi ise öğretmendir.
2008 yılında sanat dünyasına adım atan Kaptan, Almanya'da çeşitli televizyon projelerinde hem sunuculuk yaptı hem de oyunculuk yaptı.
2022 yılında Berlinale'de "Rabiye Kurnaz George W. Bush'a Karşı" filmindeki performansından dolayı Meltem Kaptan, bu rolle En İyi Kadın Oyuncu dalında Gümüş Ayı ödülünü kazandı. Aynı yıl içinde Almanya'da düzenlenen sinema ödüllerinden Lola'da da En İyi Kadın Oyuncu seçildi.