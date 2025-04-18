MELTEM KAPTAN KİMDİR?





Oyunculuğu ve sanat kariyeriyle öne çıkan Meltem Kaptan, 8 Temmuz 1980 tarihinde Almanya'nın Gütersloh kentinde dünyaya geldi. Aslen Rize kökenli bir ailenin çocuğu olan Kaptan, hem Türk hem Alman kültürüyle yoğrulmuş bir ortamda yetişti. Babası yüksek teknisyen, annesi ise öğretmendir.