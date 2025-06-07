Ağrı'da mor patates üretimini 5'e katlayan girişimci çiftçilere örnek oluyor

Cengiz Evliyaoğlu, amacının hem vatandaşların farklı ürün üretmelerini hem de bölgeye rol model olmak istediğini söyledi. Devlet memurluğu yaptığını, sonrasında ticari işlerle uğraştığını belirten Evliyaoğlu, şöyle devam etti:





"Geçen sene çoğunluğu mor patates olmak üzere 10 dönümde üretim yaptık. 'Biz bu bölgeye örnek olmak istiyoruz.' dediğimiz oldu. Bu sene yaklaşık 20 dönüm Pirömer köyünde ekmeye başladık. Vatandaşa tohumu veriyoruz, birlikte yapıyoruz bu işi. Mor patatesi ekiyoruz ve işletmemizi birlikte yapıyoruz."



