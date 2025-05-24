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Ahmet Kural'dan 'Gassal' dizisinin galasında sürpriz açıklama: Müjdeli haberi duyurdu

Ahmet Kural'dan 'Gassal' dizisinin galasında sürpriz açıklama: Müjdeli haberi duyurdu

16:5924/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Başarılı oyunculuğuyla son dönemde adından sıkça söz ettiren Ahmet Kural, rol aldığı Gassal filminin galasında müjdeli haberi açıkladı. Ahmet Kural, ikinci kez baba olacağını duyurdu.

Gassal dizisiyle kariyerinde yeni bir çıkış yakalayan Ahmet Kural, bu kez özel hayatıyla da gündemde geldi.

Ahmet Kural, Temmuz 2023'de Avukat Çağla Gizem Şahin ile Bodrum'da dünyaevine girmişti.

İlk kez baba olmanın mutluluğunu Nisan 2024'te Kemal'in doğumuyla yaşayan Ahmet Kural Gassal dizisinin galasında müjdeli haberi duyurdu.

Ahmet Kural bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Ünlü oyuncu eşi Çağla Gizem Kural'ın, 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Oyuncu, erkek bebek beklediklerini açıkladı.

Kural, "İnşallah ikinci kez baba olacağım. İlkinde de çok heyecanlıydım, şimdi de çok heyecanlıyım. Baba olmak çok ayrı bir duygu" ifadelerini kullandı.

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