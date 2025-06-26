AKM Kayahan'ın şarkılarıyla çınladı

Türk Telekom Opera Salonu’nda düzenlenen konser öncesinde bir konuşma yapan Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Kayahan’ın “Yolu sevgiden geçen herkesle bir gün bir yerde buluşuruz” sözlerini anımsatarak, “Aramızdan ayrılışının 10. Yılında; dostlarını, sevenlerini AKM sahnesinde bir kez daha bir araya getirdi. Biz bugün onu en çok yakışan şekilde anıyoruz: Müzikle, sevgiyle ve elbette vefayla…’’ dedi.







