Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Alişan yıllar sonra itiraf etti: Cennet Mahallesi dizisindeki ayrıntı şaşırttı

Alişan yıllar sonra itiraf etti: Cennet Mahallesi dizisindeki ayrıntı şaşırttı

Pınar Görgü
Pınar Görgü
13:4317/03/2025, Pazartesi
G: 17/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Bir dönemin çok izlenen dizilerinden Cennet Mahallesi, yıllar sonra hala hafızalarda taze. Geçtiğimiz günlerde dizi hakkında konuşan ünlü şarkıcı Alişan, 18 yıl aradan sonra ilk kez samimi bir itirafta bulundu.

Samimi sahneleriyle izleyenleri güldüren bir dönemin efsane dizisi Cennet Mahallesi, hafızalarda iz bırakan yapımlar arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde dizi hakkında konuşan ünlü şarkıcı ve oyuncu Alişan, 18 yıl önceye giderek ilk kez bir itirafta bulundu.

Alişan önceki gün Güngören'de, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gülbahar Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen iftara katıldı.

Alişan, iftar sonrası gençlerle bir araya gelerek soruları yanıtladı.

"Biz gerçekten birbirimize vuruyorduk”

Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinden 'Cennet Mahallesi'nde Çağla Şıkel ile oynayan sanatçı, kavga sahnelerini anlattı: 

"Biz gerçekten birbirimize vuruyorduk, Çağla'nın eli çok ağırdır. Zayıf göründüğüne bakmayın, gerçekten güçlüdür. Bir sahnede de Çağla'yı taşımam gerekiyordu ama taşıyamadım, üç kişi taşıdı"

#Alişan
#Cennet Mahallesi
#aktüel
#hayat

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kahramanmaraş iftar vakti 17 Mart Pazartesi akşam ezanı saati