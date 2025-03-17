"Biz gerçekten birbirimize vuruyorduk, Çağla'nın eli çok ağırdır. Zayıf göründüğüne bakmayın, gerçekten güçlüdür. Bir sahnede de Çağla'yı taşımam gerekiyordu ama taşıyamadım, üç kişi taşıdı"