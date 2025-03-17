Bir dönemin çok izlenen dizilerinden Cennet Mahallesi, yıllar sonra hala hafızalarda taze. Geçtiğimiz günlerde dizi hakkında konuşan ünlü şarkıcı Alişan, 18 yıl aradan sonra ilk kez samimi bir itirafta bulundu.
Samimi sahneleriyle izleyenleri güldüren bir dönemin efsane dizisi Cennet Mahallesi, hafızalarda iz bırakan yapımlar arasında yer alıyor.
Geçtiğimiz günlerde dizi hakkında konuşan ünlü şarkıcı ve oyuncu Alişan, 18 yıl önceye giderek ilk kez bir itirafta bulundu.
Alişan önceki gün Güngören'de, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gülbahar Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen iftara katıldı.
Alişan, iftar sonrası gençlerle bir araya gelerek soruları yanıtladı.
"Biz gerçekten birbirimize vuruyorduk”
Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinden 'Cennet Mahallesi'nde Çağla Şıkel ile oynayan sanatçı, kavga sahnelerini anlattı:
"Biz gerçekten birbirimize vuruyorduk, Çağla'nın eli çok ağırdır. Zayıf göründüğüne bakmayın, gerçekten güçlüdür. Bir sahnede de Çağla'yı taşımam gerekiyordu ama taşıyamadım, üç kişi taşıdı"