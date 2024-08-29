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Antalya açıklarında bulundu: 3 bin 600 yıllık sır ortaya çıkarıldı! Dünya su altı arkeolojisinin en önemli keşiflerinden biri olmaya aday

12:05 - 29/08/2024 Perşembe

Antalya 'nın Kumluca ilçesi açıklarındaki bir batıkta gerçekleştirilen su altı kazısında, Girit-Minos uygarlığına ait olduğu belirlenen, yaklaşık 3 bin 600 yıllık gümüş perçinli tunç hançer bulundu.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle Akdeniz'de 2019'dan beri devam eden su altı arama kazılarında, Anadolu tarihine ilişkin yeni bir buluş yapıldı. 

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Akdeniz Üniversitesi'nden Doç. Dr. Hakan Öniz liderliğinde, Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı tarafından Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında yapılan kazıda daha önce Trodos Dağları'ndan çıkarıldığı düşünülen bakır yastık külçelerini taşıyan batık gemi, denizin 50 metre derinliğinde bulunmuştu.

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Batıkta devam eden kazılarda bu kez, gümüş perçinli tunç hançer bulundu. Uzmanların yaptığı değerlendirmede, yaklaşık 3 bin 600 yıllık hançerin Girit-Minos uygarlığına ait olduğu, batığın da Girit'e doğru yol aldığı sırada battığına işaret edildi.

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"3 bin 600 yıllık sır gün ışığına kavuştu"


Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, batığın ve hançerin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Akdeniz'in derinliklerinden 3 bin 600 yıllık sır gün ışığına kavuştu. Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında gerçekleştirilen su altı kazılarında Girit-Minos uygarlığına ait gümüş perçinli bir tunç hançer bulundu. Batık, sadece Türkiye'nin değil, dünya su altı arkeolojisinin de en önemli keşiflerinden biri olmaya aday. Akdeniz'in derinliklerinde saklı kalmış uygarlıkların izlerini gün yüzüne çıkaran esere titiz çalışmalar sonucu ulaşan Akdeniz Üniversitesi ve Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı ekiplerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. 

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#Antalya
#Kumluca
#Girit-Minos
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