Antalya'da hayvan parkındaki kafesinden firar eden erkek aslan Zeus, bir kişiyi ağır yaraladı

İhbar üzerine jandarma ve polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alarak arama çalışması başlattı. Zeus'un en son Ilıca ile Kumköy mahalleleri arasında, otellerin arka kısmında görüldüğü belirlenince çalışmalar bu alana kaydırıldı. Aslanın yerini tespit etmek için dronla da arama yapıldı. Yetkililer, Ilıca ve Kumköy mahallelerinde yaşayanlara, bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyarılarda bulundu.















