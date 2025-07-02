Antalya'da termometreler 43 dereceyi gördü: Sahiller doldu taştı

Diş tedavisi için kente geldiğini belirten Norveçli turist, "Burası çok güzel ama biraz sıcak. Norveç'te şu an yaklaşık 7 derece, burası 30 derece daha sıcak. Deniz burada çok güzel, Norveç'te öyle değil. Bu ikinci gelişim, dişlerimi yaptırıyorum. Antalya'da olmaktan memnunum" dedi.





Yaklaşık 25 yıl önce Ankara'dan gelip kente yerleşen Yasemin Uran ise sıcağa alışık olduğunu belirterek, "Antalya'nın sıcağını seviyorum, olması gereken budur diye düşünüyorum. Ankara'dan buraya geleli 24 sene oldu. Antalya'yı çok seviyorum. Evde sıcaktan bunaldığımızda iyi ki bu denizimiz var diyoruz. Kendimizi denize attık. Soğuk havayı hiç sevmem. Antalya'da yaşamaktan memnunum, sıcak havalara da razıyız" diye konuştu.























































