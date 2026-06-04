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Antik kente ışıltılı dokunuş: Efes'te gece müzeciliği başladı

Antik kente ışıltılı dokunuş: Efes'te gece müzeciliği başladı

00:054/06/2026, Perşembe
G: 3/06/2026, Çarşamba
AA
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UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti, gece müzeciliği uygulaması kapsamında ışıklarla aydınlatılarak ziyaretçilerine yeniden gece saatlerinde kapılarını açtı.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti, gece müzeciliği uygulaması kapsamında ışıklarla aydınlatılarak ziyaretçilerine yeniden gece saatlerinde kapılarını açtı. 

İzmir'in Selçuk ilçesinde yer alan ve ışıklarla aydınlatılan Efes Antik Kenti'nde gece müzeciliği uygulamasına başlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen uygulama kapsamında antik kent, 19.00-22.00 saatleri arasında ziyaretçi kabul edecek.

Ziyaretçilerden 23.00 itibarıyla alanı boşaltmaları istenecek.

 Antik kentin serin saatlerde gezilebilmesi amacıyla başlatılan uygulamada, Celsus Kütüphanesi ile Agora Meydanı, Kuretler Caddesi, Domitian Tapınağı, antik tiyatro ve Yamaçevler gibi önemli alanlar özel aydınlatmalarla destekleniyor.

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