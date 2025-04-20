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Avcılar'daki hırsızlık şüphelisi tanıdık çıktı: Dizi oyuncusu yine yakalandı

Avcılar'daki hırsızlık şüphelisi tanıdık çıktı: Dizi oyuncusu yine yakalandı

15:4520/04/2025, Pazar
DHA
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Avcılar'da bir mağaza önünden valiz çalan ve bir marketten hırsızlık yapan şüphelinin, oyuncu Ümit Gündeş olduğu tespit edildi. Daha önce de hırsızlık suçundan sabıka kaydı olan Gündeş hakkında, mağaza ve market yetkililerinin şikayetçi olmaması sebebiyle işlem yapılmadı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki bir mağazanın önünde duran valiz, dükkanın önüne gelerek bir süre oturan şüpheli tarafından çalındı.

Aynı şüpheli, aynı gün bölgedeki bir markete de giderek, raflardaki ürünleri ceplerine doldurduktan sonra ödeme yapmadan kaçtı.

Hırsızlık olaylarının artması üzerine bölgede araştırma yapan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Şüphelinin daha önce de hırsızlık suçundan sabıka kaydı olan dizi oyuncusu Ümit Gündeş olduğunu tespit etti.

Polis, hırsızlık mağduru olan mağaza ve market yetkilileri tarafından şikayetçi olunmadığı için herhangi bir işlem yapmadı.

Ümit Gündeş, 'Kuruluş Osman' adlı TV dizisinde rol aldıktan sonra uzun süre oyunculuk yapmadı.

#Ümit Gündeş
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