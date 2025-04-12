Babasının mirası şehrin hafızası: Giresunlu tarih tutkunu şehrin kültürel mirasını geleceğe taşıyor

Giresun Üniversitesinde memur olarak görev yapan 54 yaşındaki Menteşeoğlu, öğretmen olan babasının kent tarihi ve halk kültürü çalışmalarıyla büyüdüğünü söyledi.





Tarih merakının kendisine babasından miras kaldığını anlatan Menteşeoğlu, babasının vefatının ardından ismini yaşatabilmek için "Ömer Erden Menteşeoğlu Kent Kültürü" sergileri açmaya başladığını dile getirdi.

Menteşeoğlu, sergilerde objelerin de yer alması için aile büyüklerinden kalan eşyaları da toplamaya başladığını belirterek, böylelikle hem eşyaların korunduğunu hem de Giresunluların bunları görme imkanına kavuştuğunu vurguladı.

Oluşturduğu alanda 1000'in üzerinde eski eşya ve alet olduğunu aktaran Menteşeoğlu, şöyle devam etti:





"Fotoğraf sanatından matbaacılık sektörüne, klişelere, gaz ocaklarından tarım aletlerine, mutfak aletlerine, telefondan makaralı teybe, at nalından dolma kaleme kadar Giresun ile ilintili her şeyi, Giresun'da yapılmamış olsa bile Giresun'da kullanılmış olan objeleri toplayıp bir araya getirdim."





Menteşeoğlu, birçok malzemeyi hasarlı olarak aldığını, daha sonra bunları onarıp kullanılabilir hale getirdiğini anlattı.















