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Bağcılar Belediyesi'nden Saraybosna'da 'kardeşlik iftarı'

Bağcılar Belediyesi'nden Saraybosna'da 'kardeşlik iftarı'

22:5528/03/2025, Cuma
G: 29/03/2025, Cumartesi
AA
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Bağcılar Belediyesi, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, "kardeşlik iftarı" düzenlendi. Edhem Mulabdic Okulunun spor salonunda yüzlerce Bosna Hersekli için iftar masası kuruldu. Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen iftar organizasyonuna vatandaşlar ve şehirdeki turistler ilgi gösterdi.

Bağcılar Belediyesi, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, "kardeşlik iftarı" düzenlendi.

Edhem Mulabdic Okulunun spor salonunda yüzlerce Bosna Hersekli için iftar masası kuruldu.

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen iftar organizasyonuna vatandaşlar ve şehirdeki turistler ilgi gösterdi.

#Bağcılar Belediyesi
#İftar
#Bosna Hersek

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