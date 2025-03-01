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Bakan Yumaklı'dan önemli açıklama: Ata tohumları Tarım Kredi Kooperatifleri'nde satılacak

Bakan Yumaklı'dan önemli açıklama: Ata tohumları Tarım Kredi Kooperatifleri'nde satılacak

11:041/03/2025, суббота
G: 1/03/2025, суббота
AA
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kısıklı'daki Tarım Kredi Kooperatifi Marketi'ni ziyaret etti.

Türkiye'nin tohumculukta dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğuna işaret eden Yumaklı, 100'ün üzerinde ülkeye Türkiye'de üretilen tohumların ihraç edildiğini söyledi.

'37 ata tohumu tescil edildi'

Yumaklı, Türkiye'de kullanılan 100 birim tohumun 97'sinin bu topraklarda üretildiğini belirterek, şunları kaydetti: "Elbette bizim kadim topraklarımızda kullanılan tohumlarla alakalı bir çalışma yapılması söz konusu idi. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde 'Mirasımız Yerel Tohum' projesi başlatıldı ve Anadolu'nun pek çok farklı yöresinden 1000'e yakın ata tohumu, yerel tohum toplandı. Bakanlığımız bunların tescili, analizi ve diğer hususlarını gerçekleştirdi. 37 ata tohumumuz halihazırda tescil edilmiş durumda, bu rakam bu yılın sonu itibarıyla, hatta birkaç ayın içinde 49'a çıkmış olacak."

Tohumlar Tarım Kredi'de satışa sunuldu

"Amacımız peyderpey Anadolu'nun kadim topraklarında tarımsal üretim için son derece önemli tohumlarımızı Türk çiftçisinin ve merak eden bunu irili ufaklı yerlerde üretimde kullanacak vatandaşlarımızın hizmetine sunmak istedik." diyen Yumaklı, "Birkaç ay önce söz verdiğimiz şekilde Tarım Kredi Kooperatiflerinde ata tohumlarımızı, yerel tohumlarımızı satışa sunacağımızı söylemiştik, bu sözümüz üzerine bugün itibarıyla Türkiye'deki 300 Tarım Kredi Kooperatifi marketinde ata tohumlarımızı satışa çıkardık." ifadelerini kullandı.

Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla yapılacak

Yumaklı, bu uygulamanın son derece önemli olduğunun altını çizerek, tohum konusunda dünyada ve Türkiye'de hassasiyetin en üst düzeye çıktığı bir dönemde, Türkiye'nin topraklarından çıkmış tohumların, üretim içine alınmasının Tarım Kredi Kooperatifleri vasıtasıyla yapılacağını aktardı.

Emine Erdoğan projeyi 2017'de başlatmıştı

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan "Mirasımız Yerel Tohum" projesi kısa zamanda tüm Türkiye'ye yayıldı. Proje kapsamında bakanlık personelleri Anadolu'yu gezerek yerel tohum toplama çalışmalarına başladı.


Gen Bankasında korunuyor

Ekipler tarafından toplanan binlerce tohum Ankara'da dünyanın en büyük 3. tohum gen bankası olan "Türkiye Tohum Gen Bankası"nda koruma altına alındı. Söz konusu tohumlardan 37'si Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün çalışması sonucu tescillendi. Yerel tohumların tescillendirme çalışmaları devam ediyor.

#İbrahim Yumaklı
#Tarım Kredi Kooperatif Market
#Tarım ve Orman Bakanlığı
#Ata Tohumu
#Yerli Tohum

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