Bakanlık ortaya çıkardı: 4 ünlü çay markasında boya tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, gıda güvenliği kapsamında gerçekleştirilen incelemelerin ardından halk sağlığını tehlikeye atan bu ürünler "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine eklendi.