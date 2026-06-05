Bakanlık ortaya çıkardı: 4 ünlü çay markasında boya tespit edildi

Gıda denetimlerinde 4 farklı siyah çay ürününde gıdalarda kullanımı yasak olan boya saptandı. Ürünler, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesine dahil edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, gıda güvenliği kapsamında gerçekleştirilen incelemelerin ardından halk sağlığını tehlikeye atan bu ürünler "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine eklendi.
Bakanlık, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümleri kapsamında yürütülen denetimlerin sonuçlarını düzenli olarak kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.
Kurum tarafından son güncellenen listede, üç ayrı siyah çay ürününde gıdalarda kullanımı yasaklanmış olan boya maddesinin kullanıldığı bilgisine yer verildi.
Açıklamaya göre Samsun'un Tekkeköy ilçesinde üretildiği belirtilen şu ürünler "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine dahil edildi:
Dimsam – Siyah Çay
Ayder Timya – Siyah Çay
Çay Zamanı – Siyah Çay
Tirebolu Çaysan Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Tekkeköy’de üretilen “Elmas Gold” markalı siyah çayda da gıdada kullanımına izin verilmeyen aynı cins yasaklı boya maddesi saptanmıştı. Böylece son 3 ayda Tekkeköy merkezli ifşa edilen çay markası sayısı 4’e yükselmiş oldu.