Martin Laurello, “Baykuş Adam” lakabıyla sahneleri büyülerken tıp dünyasını da şaşkına çevirdi. Başını tamamen geriye çevirebilme yeteneğini nasıl kazandı? İşte nefes kesen gösterilerin ardındaki sır dolu geçmiş…
Sıradışı bir yetenek: Sonradan kazanıldı
Martin Laurello, 1885 yılında Almanya’nın Bavyera bölgesinde dünyaya geldi. Doğuştan farklı bir fizyolojiye sahip olduğu düşünülse de gerçek bambaşkaydı. Laurello, bu becerisini yıllar süren disiplinli antrenmanlarla kazandı. Demir ve deri kayışlarla yaptığı özel egzersizlerle başını önce 120 derece, sonra 180 derece çevirebilecek düzeye ulaştı.
Performans kazası yeteneği geliştirdi
Laurello’nun başını çevirmesiyle ilgili en dikkat çekici iddialardan biri ise, bir performans sırasında geçirdiği boyun travmasının bu yeteneğin gelişmesinde rol oynamış olması. Kazadan sonra vücuduna daha fazla esneklik kazandıran Laurello, zamanla yüzünü neredeyse omuzlarının arkasına döndürebilir hale geldi. Bu esnada nefes alamasa da, gösterilerini tamamlamayı başarıyordu.
Sahne yıldızlığına giden yol
Sabah'ın haberine göre Laurello, sahne sanatlarının gözde isimlerinden biri haline geldi. En unutulmaz performanslarından biri, 1926 yılında Philadelphia’da düzenlenen osteopatik tıp kongresinde 300 doktorun önünde gerçekleşti. Dr. Horace Flack’ın davetiyle sahneye çıkan “Baykuş Adam”, o gün tıbbî camiayı bile şaşkına çevirdi.
Son gösteri, belirsiz veda
Sahnedeki son gösterisini 1952 yılında sergileyen Laurello, kısa bir süre sonra gözlerden kayboldu. Ölüm tarihi net olmamakla birlikte, 1953 veya 1954 yılında geçirdiği kalp kriziyle hayatını kaybettiği düşünülüyor. Eşi Amelia ise bu tarihi 1958 olarak hatırladığını belirtmişti.
Bir efsane, gizemli bir miras bıraktı
“Baykuş Adam” olarak anılan Martin Laurello, yeteneğiyle sadece sahne dünyasına değil, tıp çevrelerine de ilham bıraktı. Başını 180 derece döndürebilmesi hâlâ tam olarak açıklanamayan Laurello, sıra dışı yeteneklerin nasıl kararlılıkla geliştirilebileceğine dair dikkat çekici bir örnek olmaya devam ediyor.