Performans kazası yeteneği geliştirdi

Laurello’nun başını çevirmesiyle ilgili en dikkat çekici iddialardan biri ise, bir performans sırasında geçirdiği boyun travmasının bu yeteneğin gelişmesinde rol oynamış olması. Kazadan sonra vücuduna daha fazla esneklik kazandıran Laurello, zamanla yüzünü neredeyse omuzlarının arkasına döndürebilir hale geldi. Bu esnada nefes alamasa da, gösterilerini tamamlamayı başarıyordu.