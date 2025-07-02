Batmanlı genç çift düğün sofrasını Gazze ile paylaştı





Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Av. İsmet Yıldırım da bu örnek davranışla ilgili yaptığı açıklamada, "Batmanlı çiftimizin bu anlamlı tercihi bizi derinden duygulandırdı. Gazze'de yaşanan ağır insani krizin ortasında, bir çiftin en mutlu günlerinde sofralarını kardeşleriyle paylaşması, iyiliğin ve ümmet bilincinin ne kadar güçlü bir köprü kurduğunu bir kez daha gösterdi. Bu iyilik örneğinin yaygınlaşması adına ‘Düğün Yemeğini Gazze'ye Bağışla' kampanyamızı başlatıyoruz. Bu vesileyle sofralar büyüsün, kalplere umut ve gönüllere kardeşlik taşınsın" ifadelerini kullandı.



















